Названы самые популярные мессенджеры в России

Компания Deloitte провела исследование предпочтений российских пользователей в отношении мессенджеров. Самым популярным мессенджером в России оказался WhatsApp. Он установлен у 69% опрошенных пользователей смартфонов.


Для сравнения, год назад его установили 65%. Действительно пользуются им 58% опрошенных, это на 11% больше результатов год назад. Viber с занимает второе место с 57% установивших и 38% пользующихся. Skype на третьем месте установлен у 45% и используется у 11%. Он единственный из тройки лидеров понизил свои показатели за год.

Заблокированный в России мессенджер Telegram продолжает стоять на 25% смартфонов и использоваться на 10%. Эти показатели даже выросли за год на 8 и 3%.

В ходе исследования Deloitte опросила 1600 россиян в возрасте от 16 до 65 лет и старше в 250 населенных пунктах России.

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Ведомости
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