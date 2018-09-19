Google закрывает игровой сервис YouTube

Компания Google объявила о предстоящем закрытии отдельного приложения YouTube Gaming (YouTube Гейминг).





Сервис YouTube Гейминг был запущен в 2015 году. В отдельном приложении для геймеров разработчики тестировали новые функции. Среди них: страницы игр, облегчающие их поиск, Суперчат, спонсорские подписки, позволяющие поддержать любимых авторов, ночной режим и новая платформа для трансляций на основе отзывов геймеров.

Эти функции понравились игровому сообществу и разработчики перенесли их из отдельного приложения на общий сервис YouTube. Теперь многие функции YouTube Гейминга можно найти по адресу youtube.com/gaming.

В марте 2019 года разработчики Google прекратят поддержку приложения «YouTube Гейминг» и полностью сосредоточатся на игровых видео на YouTube.