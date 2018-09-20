Intel подвела итоги работы и поделилась планами на 50-летнем юбилее

Компания Intel провела в Москве официальное мероприятие, посвященное её пятидесятилетию. На нём компания подвела итоги и поделилась планами на будущее.







По оценке Intel, с 1998 года, когда впервые появился первый Intel Xeon, производительность процессоров возросла более, чем в 41 раз. Большое внимание Intel уделяет сейчас технологиям «больших данных». По оценкам Intel, рынок полупроводниковых технологий, требующихся миру больших данных, растет на 9% в год и к 2022 году составит $200 млрд. Драйверами роста бизнеса, ориентированного на данные, в корпорации называют искусственный интеллект, 5G и облачные технологии.

Как отмечает Intel, около 90% объема данных, существующих в мире сегодня, появились за последние два года, и цифры будут расти. Однако всего 1% этого массива информации бизнес использует с пользой.

По словам технического директора Intel в России Михаила Цветкова, компания успешно перешла от этапа «больших данных», начавшегося в 2012 году, и вступила в эру искусственного интеллекта.