Lenovo согласны внедрять лазейки в компьютерах и смартфонах по требованию правительства

На прошедшей конференции Lenovo Transform компания Lenovo среди всего прочего объявила о глобальном стратегическом партнёрстве с компанией NetApp.


Lenovo и NetApp объявили о создании нового совместного предприятия в Китае, задачей которого будет поставка локализованных и спроектированных под потребности китайского рынка продуктов для хранения и управления данными.

Журналисты издания The Inquirer заподозрили, что такая специализация под Китай делается, чтобы внедрять лазейки по требованию китайского правительства на компьютеры и гаджеты. Они смогли поговорить об этом с Питером Хортенсиусом (Peter Hortensius), техническим директором и главой стратегии бизнеса Lenovo в области ЦОД.

По словам Хортенсиуса, Lenovo — это международная компания, но при этом она уважает местные традиции и нормы. Если китайское правительство потребует внедрить бэкдоры на продукцию компании в международном масштабе, то она откажется. Если же китайское правительство потребует лазейки на продукции Lenovo в Китае, то «все международные компании в Китае делают тоже самое».

Он заявил: «Мы выполняем местные законы. Если местные законы требуют не ставить бэкдоров, мы не будем их делать. И мы не просто выполняем закон, мы следуем этике и духу законов». При этом он цветисто уточнил: «Кроме того, если существуют страны, которые хотят иметь доступ, а их на самом деле больше, чем только Китай, вы предоставляете то, что они просят».

Источник
The Inquirer
Теги
LENOVO фейспалм Китай

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