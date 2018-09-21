РЖД запустит беспилотные электрички в Москве

В 2019 году РЖД проведёт тестирование беспилотных поездов на Московском центральном кольце. Об этом рассказало издание «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.





В будущем планируется использовать беспилотные электрички на Московских центральных диаметрах (МЦД) и пригородные поезда московского региона.

Представитель РЖД сообщил журналистам: «В 2019 году с целью испытания будет организована первая опытная поездка электропоезда по МЦК полностью в автоматическом режиме, естественно, без пассажиров, но с машинистом в кабине для контроля движения электропоезда и работы системы».

Внедрение технологии станет возможным только после того как будут учтены и доработаны все замечания опытных поездок и внесений изменений в законодательство.