Microsoft Office стал умнее

Компания Microsoft анонсировала новые возможности для офисного пакета Office на конференции Ignite 2018 для разработчиков и ИТ-специалистов, которая проходит в Орландо с 24 по 28 сентября.





Три новых функции в Office используют мощность искусственного интеллекта. Ideas — новая функция, которая следует за пользователем по мере создания документа и предлагает интеллектуальные подсказки. В PowerPoint Ideas рекомендует дизайн, оформление и изображения. В Excel Ideas распознает тренды, предлагает таблицы и идентифицирует статистические выбросы в данных.

Ideas появится в широком доступе в Excel сегодня и постепенно начнет появляться в ознакомительном режиме в других приложениях, начиная с PowerPoint Online. Кроме того, новые типы данных в Excel преобразуют значения в котировки акций и геоданные для создания интерактивных таблиц.

Поддержка котировок акций и географических данных повсеместно доступна с сегодняшнего дня и облегчает обновление биржевых цен, информации о компании, населении, регионе и многом другом.

Наконец, новые возможности распознавания изображений в Excel позволяют преобразовать в листы Excel снимки таблиц, нарисованных от руки или напечатанных на бумаге.

Также представлена функция связанного поиска Microsoft Search. Разработчики разместили поисковую строку в заметную область, единую для Edge, Bing, Windows и приложений Office.

Microsoft Search подключается к данным компании, внутри Microsoft 365 и вне его. Он обучается на ежедневных паттернах работы и может автоматически выдавать ответы на вопросы вроде «Могу я взять свою жену и детей в командировку?» на основе документов организации. Предварительная версия Microsoft Search появилась на Office.com, Bing.com и в мобильном приложении SharePoint.