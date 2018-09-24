Роскомнадзор рассказал, какие статьи были удалены из «Хабра» под угрозой блокировки

Роскомнадзор опубликовал на своей страничке в социальной сети ВКонтакте комментарий по поводу статистики коллективного блогосервиса Хабрахабр по запросам властей и госорганов за последние шесть лет.





Как отмечает ведомство, всего от Роскомнадзора исходило 14 запросов на удаление и ограничение доступа к публикациям и комментариям. Все запросы Роскомнадзор делает на основании соответствующих решений либо судов, либо федеральных органов власти, уполномоченных выносить решения о внесудебной блокировке информации.

В случае Хабрахабра такие требования касались информации о самостоятельном изготовлении огнестрельного оружия, о способах ухода от налогов, о способах подделки проездных документов и создании вредоносных компьютерных программ.

Роскомнадзор подчеркнул: «Мы благодарны администраторам портала за максимально ответственный подход к исполнению норм российского законодательства. Все требования, указанные в уведомлениях Роскомнадзора, были выполнены. Во всех случаях доступ к противоправной информации был ограничен».