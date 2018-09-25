Яндекс «переснял» классику Союзмультфильма в высоком качестве

Разработчики Яндекса добавили в каталог десять классических мультфильмов, качество которых улучшено по технологии DeepHD. Эта технология повышает разрешение изображения с помощью нейронных сетей.

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Теперь на Яндексе доступны в DeepHD не только 24 эфирных телеканала и несколько десятков фильмов, но и популярные мультики киностудии «Союзмультфильм». Среди них — «Аленький цветочек» (1952), «Золотая антилопа» (1954), «Снежная королева» (1957), «Дюймовочка» (1964), «Бременские музыканты» (1969), «Умка ищет друга» (1970), «Маугли» (1973), «Щелкунчик» (1973), «Путешествие муравья» (1983) и цикл про «Котёнка по имени Гав» (1976–1982).

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Кино и мультики, обработанные с помощью нейронных сетей, можно посмотреть прямо на Яндексе или на КиноПоиске. Они доступны по запросам фильмы в deephd и мультфильмы в deephd.

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Источник
Яндекс
Теги
Россия Яндекс нейросеть мультфильм

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