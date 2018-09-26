Рамблер отмечает 22 года

Одна из старейших поисковых систем рунета Рамблер празднует своё 22-летие. 26 сентября 1996 года был зарегистрирован домен rambler.ru, на котором программист Дмитрий Крюков запустил свой поисковик. В честь праздника, Рамблер поделился интересной статистикой.





Сейчас Рамблер вырос до крупного медийно-сервисного портала. Количество пользователей превышает 50 миллионов и достигает 52 018 764 активных пользователей ежемесячно. При этом почти половина аудитории, 41%, заходит на Рамблер ежедневно.

2,8 миллиона подписаны на уведомления. 3,1 миллиона читают новости Рамблера ежедневно. Почти все пользователи Рамблера, 83%, живут в России и СНГ. А европейские пользователи чаще всего заходят на Рамблер из Германии.