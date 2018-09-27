Вышел первый трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс»

Кинокомпания 20th Century Fox выпустила первый трейлер к фильму X-Men: Dark Phoenix (Люди Икс: Темный Феникс). Фильм выйдет на экраны 14 февраля 2019 года.







Это уже двенадцатый фильм в киносерии «Люди Икс». Автором сценария и режиссёром выступает Саймон Кинберг, уже неоднократно участвовавший в проекте, но не в роли режиссёра. В главной роли снялась Софи Тернер, хорошо известная по роли Сансы Старк из сериала «Игра престолов».





Сюжет фильма построен на истории взросления Джин Грей и её становления как Темного Феникса. Героиня чудом выживает во время спасательной миссии в космосе с помощью загадочной космической силы. По возвращению домой она становится получает не только невероятные способности, но и становится неуравновешенной. Сражаясь с сущностью внутри себя, Джин высвобождает силы, которые она не способна ни осмыслить, ни удержать. Она постепенно выходит из-под контроля, принося вред самым дорогим для неё людям. Теперь команде предстоит найти способ воссоединиться и не только спасти душу Джин, но и саму планету от инопланетян, которые желают получить эту силу как оружие и править галактикой.