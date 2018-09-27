Российские производители просят у правительства защиты от Huawei и ZTE

Российские производители в альянсе ТЕЛМИ попросили у Минпромторг принять меры, чтобы увеличить их долю на рынке телеком-оборудования. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию альянса.


На настоящий момент на на российском рынке телеком-оборудования доля отечественной продукции составляет не более 8%. В альянс ТЕЛМИ входят российские производители телекоммуникационного оборудования Т8, «Элтекс» и «Микран.

Более 92–94% рынка занимают иностранные компании. Причём близко к 90% отхватили китайские производители, такие как Huawei и ZTE, а ещё около 10% приходится на западные компании, вроде Juniper, Cisco и Nokia.

Российские производители надеются нарастить свою долю до 30% за два-три года и планируют «агрессивный выход на зарубежные рынки». Среди мер, которые по из мнению должен принять Минпромторг, в связи с засильем «китайцев» — квоты на закупку российского оборудования государственными, но и коммерческими структурами, а также запрете иностранцам участвовать в конкурсах при наличии минимум двух отечественных предложений.

Также ожидается господдержка для долгосрочных договоров с операторами связи, ЦБ, Сбербанком, РЖД, «Газпромом», «Роснефтью» и подобными структурами. Покупателям оборудования желательно компенсировать затраты на замену импортного оборудования отечественным, а также предоставлять кредит под 5% годовых в рублях на общую сумму 10 млрд рублей в год. Кроме того, производители просят обнулить пошлины на на электронные компоненты, аналоги которых не производятся в России, и внимательнее следить за уплатой НДС при ввозе готового зарубежного телеком-оборудования.

Минпромторг подтвердил получение предложения и сейчас изучает его. Представители министерства подчеркнули, что российским производителям уже оказывается поддержка — компаниям альянса предоставляются субсидии на реализацию проектов по разработке оборудования.

Источник
Коммерсантъ
Теги
Россия Huawei ZTE

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