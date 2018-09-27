Цифра дня: Сколько россиян прячутся от окружающих за смартфонами?

Цифра дня:

71%

россиян прячутся от окружающих за смартфонами.

Как показало исследование «Лаборатории Касперского», две трети (71%) владельцев цифровых гаджетов в России смотрят на экран устройства, просто чтобы избежать общения с другими людьми. А 66% притворяются, что заняты чем-то важным на своём смартфоне, планшете или ноутбуке, если чувствуют себя некомфортно в какой-либо ситуации в обществе.


Боязнь излишней социализации проявляется и в том, что люди всё чаще решают различные бытовые задачи с помощью мобильных приложений и веб-сервисов. Так, по данным того же опроса, треть россиян предпочитают получать определённые услуги, например, заказывать такси или еду, узнавать, как добраться до определённого места, и даже взаимодействовать с кем-то именно с помощью своего гаджета.

Помимо этого, мобильное устройство остаётся «лучшим другом человека», даже когда он не требуется для решения каких-либо задач. К примеру, 50% российских владельцев цифровых гаджетов ежедневно используют их, чтобы убить время. А 47% респондентов каждый день обращаются к своим смартфонам, планшетам и ноутбукам, как к источникам развлечения.

30% респондентов беспокоятся, что не смогут развлечь себя, не имея цифрового устройства. 32% полагают, что им гораздо сложнее будет заказать такси или оформить доставку покупок. А 8% искренне переживают, что не смогут сделать вид, что заняты, когда им не захочется с кем-то разговаривать.

Источник
Лаборатория Касперского
Теги
смартфон Россия Лаборатория Касперского мы все умрём

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