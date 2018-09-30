День появления локальной сети в компьютерах

30 сентября 1968 года Boeing 747 был впервые показан публике. В процессе проектирования нового самолета компания осознала, что ни один из существующих сборочных ангаров не подходит для его производства из-за недостаточных размеров, поэтому перед началом производства была построена новая фабрика в городе Эверетт, штат Вашингтон.

Boeing-747 австралийской авиакомпании Quantas
Boeing-747 австралийской авиакомпании Quantas

В 1968 года самолет демонстрировался узкой аудитории, в которую входили инвесторы и представители авиакомпаний, а его публичная премьера и первый полет состоялись спустя пять месяцев – в феврале 1969 года. Почти 36 лет 747-й оставался самым крупным, тяжелым и вместительным пассажирским лайнером в мире, его потеснил только Airbus A380, который начал выпускаться в 2005 году. Boeing 747 в некоторых модификациях активно эксплуатируется и по сей день многими авиакомпаниями. Среди них – австралийская Quantas, гонконгская Cathay Pacific и российская Трансаэро.

30 сентября 1980 года спецификации стандарта Ethernet были впервые официально опубликованы. Рождение же стандарта произошло гораздо раньше – в 1973 года Роберт Метклаф составил докладную записку о потенциале технологии Ethernet, адресованную главе корпорации Xerox PARC. Однако в рамках Xerox развитие стандарта не пошло, а сам Метклаф, получив законное право на Ethernet, покинул компанию и основал 3Com. Затем ему удалось склонить Intel, DEC и даже своего бывшего работодателя к работе над совместным продвижением стандарта.

Ethernet-кабель по-прежнему широко используется в мире
Ethernet-кабель по-прежнему широко используется в мире

На начало 1980 года у Ethernet было два конкурирующих стандарта – ARCNET и token ring. Но вследствие широкой поддержки со стороны корпораций, Ethernet вытеснил с рынка всех конкурентов. Сейчас Ethernet продолжает активно развиваться, а его самая распространенная версия обеспечивает скорость передачи данных до 1 гигабита в секунду. А в перспективе она может достичь 1 терабита в секунду. В 2008 году Роберт Метклаф говорил, что это станет возможным уже в 2015 году, однако развитие идет не так быстро, как хотелось бы создателю.

30 сентября 2012 года Apple закрыла сервис iTunes Ping, который просуществовал 2 года. В 2010 году Стив Джобс всерьез хотел создать социальную сеть для любителей музыки, которая была столь же простой и понятной как Twitter и также же популярной, как Facebook и Myspace. iTunes Ping был представлен вместе с крупным обновлением iTunes первого сентября 2010 года.

iTunes Ping
iTunes Ping

Ping показывал информацию о покупках, понравившихся песнях или альбомах своих друзей. Кроме того, система автоматически создавала хит-парады, учитывая действия людей с аналогичными вкусами в музыке. Предполагалось также, что Ping поможет в организации совместных походов на концерты. Но несмотря на довольно крупный охват (Ping был запущен в 23 странах), пользователи не оценили социальную сеть по достоинству, так что Apple пришлось закрыть ее, оставив только интеграцию iTunes с Facebook и Twitter. К слову, в России Ping так и не был официально запущен.

Источник
Ferra.ru
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Apple день в истории ITUNES Ethernet Boeing Ping

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