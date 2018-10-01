День, когда миру показалась Windows 10

1 октября 2014 года операционная система Windows 10 стала доступна в виде предварительной версии. В этой ОС Microsoft вернулась к истокам. Так, появилось старое-доброе меню «Пуск». Действие логичное, ведь плиточное стартовое меню в Windows 8 понравилось далеко не всем.

Официальный анонс коммерческой версии Windows 10 состоялся 28 июля 2015 года. Ниже приведен список полезных материалов, которые, возможно, вам пригодятся:

Меню «Пуск» в Windows 10
Меню «Пуск» в Windows 10

1 октября 2002 года компания SANYO презентовала самый крупный на тот момент OLED-дисплей в мире. В рамках выставки CEATEC JAPAN 2002 был представлен 15-дюймовый прототип, функционирующий с разрешением 1280х720 точек. В основе матрицы лежали белые органические EL-материалы, разработанные совместно с компанией Eastman Kodak.

Событие примечательно тем, что коммерческий успех к этой технологии пришел спустя 12-13 лет. Сегодня можно смело заявить, что эпоха OLED наступила. Так, корейская компания LG выпустила целую линейку телевизоров, обладающих потрясающим качеством изображения.

Использует технологию OLED и другой корейский производитель — Samsung, но только в топовых мобильных устройствах. Впрочем, передовые матрицы потихоньку добираются и до бюджетных моделей.

Первый 15-дюймовый OLED-дисплей
Первый 15-дюймовый OLED-дисплей

1 октября 2013 года компания Apple стала самой дорогой маркой мира в рамках рейтинга Best Global Brands. Специалисты из Interbrand оценили ее в 98,3 млрд долларов. Это в 15 раз дороже, чем бренд стоил в 2000 году. У купертиновцев есть серьезные конкуренты. Так, на второе место в рейтинге взошел еще один IT-гигант — Google. А вот третье место досталось пищевому бренду Coca-Cola. К слову, эта марка в течение 13 лет подряд удерживала первую строчку рейтинга. Также в десятку попали такие марки, как IBM, Microsoft, GE, McDonald’s, Samsung, Intel и Toyota.

Примечательно, что суммарная стоимость 100 наиболее ценных торговых брендов, по подсчетам Interbrand, в 2013 году составляла 1,5 трлн долларов. Аналитики, составляющие рейтинг, оценивают не только финансовые показатели продукции (которой могут выступать не только физические товары, но и оказание услуг), но и роль, которую играет марка в выборе потребителей, а также ее мощность, характеризующуюся в возможности повлиять на стоимость того или иного товара или услуги.

Впервые торговая марка Apple попала в рейтинг Best Global Brands в 2000 году. На тот момент времени бренд занимал 36 место с оценкой в 6,6 млрд долларов США. В прошлом году Interbrand опять объявила Apple лучше маркой. Только ее стоимость увеличилась на 21% по сравнению с 2013 годом — до 118,9 млрд долларов США. Google и Coca-Cola по-прежнему занимают второе и третье места соответственно. С полным списком представленных в рейтинге брендов вы можете ознакомиться на официальном сайте Interbrand.

Apple — самая дорогая торговая марка современности
Apple — самая дорогая торговая марка современности

Теги
Apple Microsoft WINDOWS Windows 10 день в истории OLED Sanyo

Комментарии

Материалы по теме

iTunes появился в Windows Store

27 апреля

Microsoft анонсировала осеннее обновление Windows 10 Fall Creators Update

11 мая 2017

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

1 мая

Microsoft выпустила обновление Windows 10 Fall Creators Update

17 октября 2017

Microsoft готовит два крупных обновления Windows 10 в 2017 году

5 августа 2016

Microsoft начала распространять Windows 10 Anniversary Update

2 августа 2016
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
День появления локальной сети в компьютерах
Первый самолёт с паровым двигателем
Хакер пообещал удалить страницу главы Facebook Марка Цукерберга в прямом эфире

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 106
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 99
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 82
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 77
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60