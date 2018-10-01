Видео: орудийная башня «Калашников» с искусственным интеллектом стреляет на поражение

Концерн «Калашников» показал работу оружейной станции под управлением искусственного интеллекта. Автоматическая турель работает под управлением нейронных сетей и способна обучаться во время боевого дежурства. Станция может работать в нескольких режимах, на видео испытатели показали, как она сканирует пространство, распознает угрожающие объекты, уточняет тип объекта (человек или машина), принимает решение о необходимом количестве выстрелов для гарантированного уничтожения и поражает цели. Станция самостоятельно принимает решение, какие объекты не представляют опасности и не будет вести огонь, например, по животным.

Оружие получило системой гиростабилизации и может вести огонь даже в движении. А двухспектральная оптика, позволяет использовать станцию круглосуточно и в условиях плохой видимости.

По мнению экспертов, такие системы в ближайшее время установят на российских базах «Хмеймим» и «Тартус» в Сирии — «Калашникову», как стало известно, поручили обеспечить дополнительные меры безопасности на этих объектах.