День, когда сайты начали штрафовать за пиратские файлы

2 октября 1836 года знаменитый учёный Чарльз Дарвин вернулся из кругосветного путешествия. Именно эта экспедиция, которая продлилась почти 5 лет, помогла Дарвину сформировать теорию эволюции и превратить биологию из набора домыслов в основательную научную дисциплину.

Чарльз Дарвин
Чарльз Дарвин

Путешествие Дарвина заняло почти пять лет, за которые он успел ознакомиться с останками древних животных, экзотических растений, и фиксировал, как изменялась органическая природа за тысячи лет существования на Земле.

Как только фактов набралось достаточно для научного труда, Дарвин выпустил в свет знаменитую книгу «Происхождение видов», в которой и описал эволюционные механизмы вкупе с законами естественного отбора. После этого человечество бросилось агрессивно спорить о происхождении людей и возможных переходных видах между человеком и животными.

Схема кругосветного путешествия Дарвина на корабле «Beagle»
Схема кругосветного путешествия Дарвина на корабле «Beagle»

2 октября 1956 года на выставке в Нью-Йорке были показаны первые в мире серийные атомные часы. До этого сверхточные измерители времени использовались только в закрытых научных лабораториях. Часы «Atomichron» не стали хитом продаж и разошлись всего лишь в 50 экземплярах, но именно на таком типе устройств сегодня держатся многие блага цивилизации.

В отличие от всех остальных разновидностей часов, колебания в таких часах происходят не на механическом уровне (с колесиками и шестеренками), а в ядре атома и между электронами вокруг него.

Из-за сложной конструкции и дороговизны модели с «атомом» в основе почти всегда используются в отраслях, где идеально точное время критически важно, а часы классической конструкции искажают время из-за суровых условий использования. Вся спутниковая навигация, автопилоты в автомобилях и самолётах, станции мобильной связи, военные транспортные средства и вооружение (ракеты, например) работают с оглядкой на точные измерения атомных часов. Международный стандарт секунды времени тоже был закреплён после замера на таких приборах.

Первые в мире коммерческие атомные часы «Atomichron»
Первые в мире коммерческие атомные часы «Atomichron»

Погрешность в измерении времени при помощи атомных часов, конечно, существует, но она смехотворно мала — некоторые экземпляры ошибаются всего на 1 секунду за несколько миллиардов (!) лет. В основе современных атомных часов чаще всего лежит цезий-133 как наиболее практичный, стабильный и при этом не радиоактивный (в часах попросту не происходит атомного распада) элемент.

2 октября 2005 года американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) предъявила рекордное количество исков к пользователям файлообменных сетей. Сразу 757 человек обвинялись в нелегальном скачивании и распространении музыкальных файлов. Помимо отдельных пользователей Интернета подозрение пало, например, на студентов Гарвардского университета и университета Южной Калифорнии, которые якобы злоупотребляли высокоскоростным интернетом на рабочем месте и занимались скачиванием музыки. Уже в 2005 году количество судебных исков, поданных RIAA против своих пользователей, перевалило за 7 тысяч.

Логотип Американской ассоциации звукозаписывающих компаний
Логотип Американской ассоциации звукозаписывающих компаний

Мало кто знает, что изначально эта скандально известная ассоциация создавалось всего лишь для того, чтобы определиться с форматом и характеристиками носителей музыки: грампластинок, кассет и дисков. И только потом RIAA взяли за главную цель беготню с судебными исками за каждым, кто скачал или загрузил в Интернет музыкальный файл без уплаты взносов правообладателю.

Организация не слишком ограничивает себя в объёме претензий к тем, кто нелегально скачивает музыку — в 2010 году компания обязала американку Джэмми Томас выплатить 1,92 миллиона долларов за 24 скачанных песни из Интернета. После разбирательства в суде эта сумма снизилась до 54 тысяч долларов (подумаешь, 3.5 млн рублей за полтора альбома песенок). Кстати, в том же 2005 году Сенат США грозил России ограничениями в торговле, а Китай пытался припугнуть исключением из ВТО за процветающее интернет-пиратство, из-за которого «экономика США недополучает 4 млрд рублей, из-за чего сокращаются рабочие места».

Напомним, что с мая 2015 года в России действует новая редакция антипиратского закона, согласно которой сайты, регулярно нарушающие закон в сфере авторских прав, подпадают под перманентную блокировку.

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