Путин предлагает перестать сажать за репосты

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, смягчающий часть 1 статьи 282 УК РФ об экстремизме. С поправками президента уголовная ответственность за экстремизм в интернете и СМИ будет наступать только после повторного правонарушения.



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В рамках Кодекса об административных правонарушениях за такие проступки физическим лицам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, до 100 часов обязательных работ или арест на срок до 15 суток, а для юридических лиц — штраф от 50 до 500 тысяч рублей. Именно такие наказания и будут грозить за «неправильный» репост в соцсетках.

Часть 1 статьи 282 УК РФ касается «действий, направленные на возбуждение ненависти либо вражды с использованием средств массовой информации, в том числе сети Интернет». Сейчас часть 1 статьи 282 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Летом в Госдуму уже был внесён законопроект, который исключал уголовное наказание по этой статье. Но тогда инициативу не поддержали, в то время как проект Путина получил положительный отзыв от правительства как направленный «на гуманизацию уголовного законодательства».