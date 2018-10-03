Путин предлагает перестать сажать за репосты

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, смягчающий часть 1 статьи 282 УК РФ об экстремизме. С поправками президента уголовная ответственность за экстремизм в интернете и СМИ будет наступать только после повторного правонарушения.

Социальная реклама
Социальная реклама

В рамках Кодекса об административных правонарушениях за такие проступки физическим лицам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, до 100 часов обязательных работ или арест на срок до 15 суток, а для юридических лиц — штраф от 50 до 500 тысяч рублей. Именно такие наказания и будут грозить за «неправильный» репост в соцсетках.

Часть 1 статьи 282 УК РФ касается «действий, направленные на возбуждение ненависти либо вражды с использованием средств массовой информации, в том числе сети Интернет». Сейчас часть 1 статьи 282 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Летом в Госдуму уже был внесён законопроект, который исключал уголовное наказание по этой статье. Но тогда инициативу не поддержали, в то время как проект Путина получил положительный отзыв от правительства как направленный «на гуманизацию уголовного законодательства».

Источник
Cистема обеспечения законотворческой деятельности
Теги
социальная сеть закон Путин

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Дуров объяснил утечку пользовательских данных в Telegram
Google начала отслеживать в России автобусы и троллейбусы в реальном времени
День, когда сайты начали штрафовать за пиратские файлы

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 105
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 99
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 87
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 78
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60