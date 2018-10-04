Apple стал самым ценным брендом 2018 года

Консалтинговая компания Interbrand составила рейтинг самых ценных брендов этого года. Первое место заняла компания Apple со стоимостью бренда в 214,4 млрд долларов.





На втором — компания Google с 155,5 млрд долларов. Третье место занимает Amazon с 176 млрд долларов, затем идут Microsoft и Coca-Cola. Компания Samsung заняла только шестое место со стоимостью бренда в 59,9 млрд млрд долларов.

При этом специалисты Interbrand признали, что Samsung вкладывается в перспективные инновационные разработки, такие как смартфон Galaxy Note9, скоростные стиральные машины, большие настраиваемые телевизионные панели. Также перспективными выглядят разработки в технологиях связи пятого поколения, искусственного интеллекта и «интернета вещей».