Apple стал самым ценным брендом 2018 года

Консалтинговая компания Interbrand составила рейтинг самых ценных брендов этого года. Первое место заняла компания Apple со стоимостью бренда в 214,4 млрд долларов.


На втором — компания Google с 155,5 млрд долларов. Третье место занимает Amazon с 176 млрд долларов, затем идут Microsoft и Coca-Cola. Компания Samsung заняла только шестое место со стоимостью бренда в 59,9 млрд млрд долларов.

При этом специалисты Interbrand признали, что Samsung вкладывается в перспективные инновационные разработки, такие как смартфон Galaxy Note9, скоростные стиральные машины, большие настраиваемые телевизионные панели. Также перспективными выглядят разработки в технологиях связи пятого поколения, искусственного интеллекта и «интернета вещей».

Источник
The Investor
Теги
смартфон Apple Samsung

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели

8 мая

5 лучших компактных смартфонов: для всех, кто устал от «лопат»

16 марта 2017

7 лучших смартфонов 2017 года

5 января

Microsoft работает над “умными часами” с тачскрином и собственным смартфоном

15 апреля 2013

Samsung предлагает россиянам бесплатно менять флагманы каждый год

2 октября

Большой тест лучших мобильных камер: iPhone 6S, LG G4, Samsung Galaxy S6 и Sony Xperia Z5

18 ноября 2015
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Россия на втором месте в мире по смертности от селфи
Цифра дня: Сколько потратили россияне в иностранных онлайн-магазинах за полгода?
США собираются снова наложить санкции на ZTE

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 105
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 99
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 87
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 78
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60