День появления спутниковой навигации

4 октября 1957 года был запущен в космос ПС-1 — Простейший Спутник-1, он же первый искусственный спутник Земли. Он провёл на орбите 92 дня, пролетев 60 млн километров и совершив 1440 витков вокруг нашей планеты. С этого началась космическая эра в истории человечества.



Первый искусственный спутник Земли

Спутник представлял собой две полусферы диаметром всего 58 см. Его масса составляла 83,6 кг, примерно 50 кг из которых приходилось на аккумуляторы. Кроме них внутри был радиопередатчик, система терморегулирования, сенсоры давления и температуры. Изначально планировали спроектировать и отправить в космос совсем другой аппарат — целую научную лабораторию весом 1000-1400 кг. Но к 1957-1958 гг сделать такое сложное устройство не представлялось возможным, а отправить первый спутник раньше США было делом чести. Поэтому Королёв предложил отправить простейший аппарат.

В тот же день два учёных из лаборатории университета прикладной физики Джона Хопкинса отслеживали движение первого советского Спутника. Они вычисляли его орбиту, анализируя допплеровское смещение его радиосигнала. Учёные предположили, что, если позиция спутника была бы известной и предсказуемой, с помощью того же эффекта Допплера можно было бы определять положение приёмника радиосигнала на Земле. В последствии к 1964 году была создана система «Transit», которая помогала ВМФ США отслеживать атомные подводные лодки. С 1967 года проект эволюционировал в систему геолокации для всех наций, предшественника «Системы глобального позиционирования» (GPS). Сама GPS была введена в строй только к 1993 году, а на её создание ушло десять лет. До 2000 г. точность была преднамеренно снижена, чтобы никто, кроме американских военных, не мог использовать GPS в милитаристских целях. Но со временем специально разработанный алгоритм, который понимаж точность навигации, был разгадан, и правительство США добровольно от него отказалось.