Россия на втором месте в мире по смертности от селфи

С октября 2011 по ноябрь 2017 года в мире погибло 259 человек во время съёмки селфи в 137 инцидентах. Об этом сообщается в докладе специалистов Всеиндийского института медицинских наук.







На первом месте по смертности от селфи находится Индия. Там снимая селфи погибло 159 человек. Второе место заняла Россия, затем идут США и Пакистан.





Большая часть жертв были мужчинами младше 30 лет — 72%. Существенный отрыв смертности в Индии связывают как раз с высоким процентом жителей младше 30 лет, он самый высокий в мире.

Женщины хотя и больше любят делать селфи, чем мужчины, но меньше склонны к риску в процессе съёмки для получения «впечатляющих» кадров, вроде фото на кромке скалы или у края крыши небоскрёба, перед наступающей волной цунами или рядом с воронкой урагана.