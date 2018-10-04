США собираются снова наложить санкции на ZTE

США снова может наложить санкции на китайскую компанию ZTE. Американский судья постановил, что ZTE нарушила испытательный срок, наложенный в марте 2017 года, когда компания была признана виновной в нарушении санкций США, незаконно поставляя американские товары и технологии в Иран.


В результате, судья продлил срок наблюдения за ZTE до 2020 года. Изначально наблюдение должно было продолжиться до 2020 года.

Напомним, Сенат США окончательно снял санкции против ZTE летом 2018 года. В апреле власти США запретили китайской ZTE закупать продукцию американских технологических компаний в течение семи лет, а также ограничили продажи смартфонов и сетевого оборудования ZTE на территории страны. США обвиняли ZTE в поставках продукции с американскими комплектующими в Иран и Северную Корею. Это решение министерства торговли США повлекло самые неприятные последствия для ZTE. В начале мая ZTE официально объявила об остановке основных операций из-за санкций США.

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