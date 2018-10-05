Сбербанк открыл идентификацию по голосу и лицу клиентов

Сбербанк начал предлагать клиентам «сдать» образцы биометрических данных в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Об этом рассказали в пресс-службе банка журналистам.


Представитель банка рассказал: «Данное согласие позволяет быстро и безопасно подтвердить свою личность при звонке в контактный центр, а в будущем использовать и другие биометрические технологии при обслуживании в банке».

Биометрическая идентификация клиентов появилась у некоторых российских банков с июня 2018 года, таких как Почта банк, Совкомбанк, Тинькофф, Альфа-банк и Газпромбанк. Планируется, что к концу года биометрия должна появиться в 4000 офисах кредитных организаций, а полностью система будет развернута к концу 2019 года.

Источник
ТАСС
Теги
Россия Сбербанк

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