Сбербанк открыл идентификацию по голосу и лицу клиентов

Сбербанк начал предлагать клиентам «сдать» образцы биометрических данных в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Об этом рассказали в пресс-службе банка журналистам.





Представитель банка рассказал: «Данное согласие позволяет быстро и безопасно подтвердить свою личность при звонке в контактный центр, а в будущем использовать и другие биометрические технологии при обслуживании в банке».

Биометрическая идентификация клиентов появилась у некоторых российских банков с июня 2018 года, таких как Почта банк, Совкомбанк, Тинькофф, Альфа-банк и Газпромбанк. Планируется, что к концу года биометрия должна появиться в 4000 офисах кредитных организаций, а полностью система будет развернута к концу 2019 года.