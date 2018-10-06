Первый полнометражный фильм со звуком

6 октября 1927 года в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма. Им стала музыкальная картина Певец джаза. Это был первый в истории полнометражный фильм с использованием озвучивания синхронных реплик. Именно это событие стало обозначением заката эпохи немого кинематографа и начало коммерческого превосходства фильмов со звуком в прокате. Аудио в фильме было записано по технологии Вайтафон. Это первая массовая система звукового кино, когда звуковое сопровождение пишется на граммофонную пластинку, а при воспроизведении проигрыватель синхронизирован с кинопроектором.

Для граммпластинок использовалась очень низкая скорость 33,3 оборота в минуту, а стандартная частота съёмки видео увеличилась с 16 кадров в немом кино до 24 кадров в секунду. Первая речевая реплика в фильме «Подождите, подождите, вы ещё ничего не слышали»  стала исторической, символизируя начало эры звукового кино.

Афиша фильма Певец джаза
Афиша фильма Певец джаза

6 октября 1998 года Microsoft выпустила свой первый телефон. Это была беспроводная модель Microsoft Cordless Phone System, которая также называлась PC Phone System MP-900. Система MCPS состояла из трёх основных компонентов: беспроводной трубки, базовой станции и зарядной станции. Как и современные телефоны, модель MP-900 умела звонить и принимать телефонные звонки независимо от ПК. Тем не менее, базовую станцию можно было подключать компьютеру через последовательный порт для дополнительной функциональности, включая идентификацию абонента и даже интеграцию голосовых сообщений. Кроме того, Microsoft выпустила специальное приложение Call Manager, совместимое с Windows 95 и 98, которое позволяло совершать и принимать звонки, прослушивать или удалять голосовые сообщения, работать с контактами и историей звонков. Программа автоматически записывала дату, время и продолжительность вызовов. Были в MCPS и функции распознавания и синтеза речи, но, разумеется, очень примитивные. Так, система понимала фразу «Call John Smith» и набирала номер контакта, если такой был в базе. А функция АОН называла имя существующего контакта при входящем звонке.

Microsoft Cordless Phone System
Microsoft Cordless Phone System

6 октября 2010 года приложение Skype вышло для Android. Сейчас уже немногие вспомнят, но до Skype на Android самым популярным VoIP-приложением была программа Fring. Skype же ранее был доступен только для Windows, Symbian, iOS и Linux. Работа программы поддерживалась на Android 2.1 Eclair и выше. В США пользователям было разрешено звонить только через Wi-Fi соединение, в других странах поддерживалась работа через GPRS, EDGE или 3G. На момент запуска специалисты Skype протестировали программу на смартфонах HTC и Motorola, однако почему-то приложение не работало на смартфонах Samsung, что расстроило владельцев этих аппаратов. Кроме того, в первой версии Skype для Android отсутствовали уже появившиеся в программе для Windows видеозвонки.

Skype и Android
Skype и Android


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