Россиянин изобрёл «тапки на амортизаторах», в которых легко переносить тяжести

Российский военный инженер Андрей Гуськов собирает $60 тыс. на запуск в серию первого в мире биомеханического экзоскелета под названием KineticStep. Эта разработка представляет собой что-то среднее между сандалиями и ходулями-джамперами и, по словам разработчика, поможет людям без труда переносить тяжести, либо преодолевать пешком в 2-3 раза более длинные дистанции и почти не чувствовать усталости.

Экзоскелет работает без аккумуляторов, только от кинетической энергии. Принцип работы основан на маятниковом движении. В процессе ходьбы на механизированных сандалиях не нужно сгибать колени, поэтому нагрузка на позвоночник и суставы ног снижается, а усталость накапливается медленнее.

Создатель подчеркивает, что его разработка в 40 раз компактнее, намного легче и дешевле классических экзоскелетов с дополнительным питанием. Если сбор средств увенчается успехом, биомеханический экзоскелет обойдётся для участников предзаказа в 50 тысяч рублей. Серийная версия KineticStep запланирована на апреле 2019 года по цене от 75 тысяч рублей. На выбор будут доступны размеры от 36 до 46, допустимая нагрузка — до 160 кг.

Отметим, что боевые разновидности экзоскелетов уже перестали быть экспериментальной разработкой, успешно прошли испытания в Сирии и в скором времени поступят в качестве вспомогательного оборудования в российской армии. С ним военные медики смогут без труда переносить раненых, разведчики получат возможность носить на себе тяжёлое вооружение, а артиллеристы получат возможность транспортировать больше снарядов. В любом типе мышечной нагрузки боевой экзоскелет увеличивает силу и выносливость солдат.