День, когда Google купил YouTube

9 октября 2015 года на Facebook появились грустные, весёлые, злые и удивлённые «лайки». Раньше в социальных сетях был только один способ отреагировать на пост, не оставляя комментарий, — поставить лайк. Но со временем, когда на Фейсбуке стали делиться всем, что волнует, начали случаться конфузы. Например, лайки под постом о смерти близкого человека, выглядели как издевательство или как минимум проявлением неуважения к памяти, а не как знак поддержки в трудную минуту.

Чтобы решить эту проблему и дать возможность пользователям выражать лайками разные эмоции, Facebook ввёл несколько новых лайков. Новые «реакции» (как они официально называются) опциональны, и по умолчанию всегда ставится «палец вверх». Но с того дня стало можно без слов выразить ещё пять эмоций: любовь, смех, удовольствие, удивление, грусть и злость. Правда, «удовольствие» (Yay) не прошло проверку временем, этот вариант пропал.



Пост Марка Цукерберга о новых лайках

Кроме того, иногда Facebook на некоторое вводит дополнительные лайки. Например, в 2017 году на День матери (в США и некоторых других странах отмечается во второе воскресенье мая) появилась реакция с фиолетовым цветком. Правда, в Турции это временное нововведение восприняли в штыки, увидев в иконке армянскую незабудку — символ памяти жертв геноцида армян в Турции (который Турция не признаёт).

Были и те, кто использовал новые реакции для голосования. Особую популярность приняли видеотрансляции, на которых в реальном времени отражалось число лайков разных типов, каждый из которых означал голос за один из вариантов ответа. Поскольку, Facebook чаще подмешивает в ленты пользователей посты с видео и с большим количеством лайков, эти трансляции увидели миллионы людей. Впрочем, вскоре соцсеть сообщила, что такие голосования нарушают правила, поскольку на Facebook запрещены любые призывы к лайкам.

9 октября 1947 года был совершен первый телефонный звонок между автомобилем в движении и летящим самолётом. Сегодня набрать кого-нибудь в пути не составляет труда, а вот в середине XX века такой вид связи был дорогостоящей экзотикой. Демонстрацию новаторской услуги организовал американский оператор AT&T.

Вообще, 9 октября можно считать днём зарождения служебной сотовой связи. Годом раньше, в 1946-м всё тот же AT&T первым в мире продемонстрировал, что звонить можно даже из движущегося автомобиля (учитывая покрытие операторов в те времена — впечатляющие возможности), а уже в 1947-м при участии дальнобойщика из Уилмингтона (северо-восток США, штат Делавэр) сотовый телефон в машине успешно связался с летящим в небе самолётом.



В 1947 году на свет появилась служебная сотовая связь

Такие «фокусы» стали возможны после того, как сотовые операторы стали по-новому организовывать подачу связи. Если раньше всё ограничивалось центральными городскими вышками с несколькими каналами связи, где одновременно могли общаться лишь три абонента, то со временем телефонный сигнал стал передаваться при помощи множества маломощных датчиков. Зоны покрытия при помощи таких датчиков больше всего походили на шестиугольные соты — отсюда и пошло наименование «сотовая связь».

Услуга подвижной связи обходилась тогдашним абонентам недёшево: кроме абонентской платы в размере $170 в месяц каждый отдельный звонок стоил $4, а перед этим автомобиль приходилось оборудовать 40-килограммовым телефонным модулем, тоже не бесплатным. Поэтому в первые годы существования услуги такую связь могли себе позволить только перевозчики в крупных корпорациях.

Кстати, сегодня AT&T пытается добиться обратного эффекта: количество аварий из-за любителей поболтать за рулём достигло такой величины, что сотовый оператор даже тратится на социальную рекламу с призывами отказаться от мобильника во время вождения.

9 октября 2003 года в Диснейленде открылся самый дорогой аттракцион в мире — Mission: SPACE. Этот комплекс, расположенный в парке развлечений во Флориде, обошёлся компании Disney в $100 млн и стал самым достоверным симулятором подготовки космонавтов из доступных простому смертному.



Аттракцион Mission: SPACE

Такой реализм достигается за счёт того, что оборудование аттракциона состоит из почти точных копий тренажёров NASA. Огромная центрифуга позволяет всем желающим ощутить на себе космические перегрузки вплоть до 2,4G и немного побыть в невесомости.

Аттракцион Mission: SPACE

А ещё посетители получают «спецмиссии» и могут попробовать справиться с обязанностями бортмеханика, пилота, инженера или командующего корабля. После таких приключений любителям теории предлагают подробный инструктаж, а те, кому не хватило ощущений, могут пройтись по модели поверхности Марса пешком.

9 октября 2006 поисковый гигант Google купил популярный видеохостинг YouTube за $1,65 млрд. Эрик Шмидт (глава Google) пообещал, что название и функциональность потокового сервиса останутся без изменений, а интеграция YouTube в сервисы Google пройдёт максимально безболезненно для пользователей.

Кстати, ещё в январе 2005-го поисковик запустил сервис Google Videos, только особой популярностью он не пользовался, и лишь из-за упорства Google просуществовал ещё 6 лет.



После сделки с Google YouTube стал видеохостингом №1 в мире

YouTube тоже никогда не был прибыльным — со дня покупки сервиса он так и не вышел на самоокупаемость. Поэтому престиж престижем, а мучительные попытки Google заработать на видеохостинге не прекращаются по сей день: после долгого противостояния всяческим правообладателям Google «приколотил гвоздями» видеохостинг к социальной сети Google+, затем пытался заработать на пользователях, которые смотрят клипы и концерты на YouTube, а после неудавшейся попытки купить сервис вещания игровых видеозаписей (Twitch) открыл подразделение YouTube Gaming.

Так или иначе, YouTube остаётся символом онлайн-видео по всему миру и по популярности обходит даже современное телевидение. А не так давно (14 февраля 2015 года) сервис отметил свой 10-летний юбилей.