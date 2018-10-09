В России начнут переходить на электронные паспорта с 2021 года

Правительство России возобновило обсуждение перехода с бумажных паспортов на электронные. Самой концепции уже пять лет, но в сентябре прошло два совещания, где тема снова была поднята. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства.





Планируется, что переход начнётся с 2021 года. Постепенно электронный паспорт сможет обеспечить доступ ко всем госреестрам и госуслугам, в электронном виде будут отслеживаться и сам факт оказания пользователям таких услуг.

В качестве электронного паспорта будет использоваться пластиковая карта с чипом размером с банковскую. На такую карту можно будет записать также данные СНИЛС, водительских прав, и тому подобное.

Законопроект об электронном паспорте планируется подготовить до конца года.