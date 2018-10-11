Китайцы годами сдавали поддельные iPhone и меняли их на новые

В последние четыре года Apple смогла существенно уменьшить количество попыток мошенничества с починкой iPhone в розничных магазинах Китая. Об этом рассказало издание The Information со ссылкой на информацию от более чем дюжины бывших сотрудников Apple, пожелавших остаться неназванными.





В 2013 году Apple обнаружила довольно сложную схему. Мошенники покупали или даже крали смартфоны Apple, затем извлекали из них ценные компоненты, заменяли их на поддельные и возвращали «сломанные» iPhone, получая новые аппараты в качестве замены.

Изначально схема начала массово работать в Шэньчжэне. Первый официальный Apple Store открылся в 2012 году и тогда статистика еженедельных обращений на ремонт и замену подскочила с 200 до 2000 за первые полгода работы. Это почти в три раза больше, чем количество заявок на ремонт во флагманском магазине Apple в Нью-Йорке.

Поначалу специалисты в китайских магазинах Apple меняли iPhone на новые без особых вопросов, если они не выглядели умышленно повреждёнными. Такова политика Apple и в остальном мире. Но как только схема начала выливаться в миллиардные убытки, компания приняла меры. Было введено требование на подтверждение собственности и разработано диагностическое оборудование для проверки смартфонов без разборки.