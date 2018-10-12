Опубликован первый трейлер нового фильма про Аладдина

Студия Уолта Диснея (Walt Disney Studios) представила первый трейлер киноадаптации «Аладдина», мультфильма, увидевшего свет в 1992 году. Ролик впервые показывает главное действующее лицо картины — самого Аладдина, входящего в загадочную пещеру и тянущегося за волшебной лампой.





Роль Аладдина исполняет канадский актёр Мена Массуд, известный по сериалу «Джек Райан». Режиссёром выступает Гай Ричи, хорошо знакомый по нескольким фильмам, включая «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола» и «Револьвер». В роли джинна выступит Уилл Смитт, а принцесс Жасмин сыграет Наоми Скотт.

Фильм «Аладдин» выйдет в прокат в США 24 мая 2019 года, мировая премьера назначена на 23 мая.