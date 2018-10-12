В Сбербанке появятся пункты выдачи заказов интернет-магазинов

В отделениях Сбербанка могут появиться пункты выдачи заказов интернет-магазинов. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке.





В нескольких отделениях Сбербанка уже работают постоматы PickPoint. Теперь руководство банка планирует привлечь онлайн-ритейлеров, чтобы организовать дополнительные пункты выдачи заказов.

Планируется, что Сбербанк таким образом повысит финансовые показатели в небольших населённых пунктах и заполнит пустующие площади в отделениях, которые достигают 150 тысяч м2 по всей стране. По стране у Сбербанка насчитывается 14,3 тысячи отделений, а потом посетителей в день достигает 2 миллионов. Исходя из этого, пункты выдачи заказов онлайн-магазинов могут принести Сбербанку до 51,1 млрд рублей в год.