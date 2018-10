Появление процессоров для рекордно дешёвых и выносливых ноутбуков

15 октября 2007 года компания Intel анонсировала мобильные процессоры Atom. Планировалось, что чипы будут использоваться в устройствах типа OLPC (One Laptop Per Child) — недорогих лэптопах, предназначенных для учебы в странах третьего мира. В итоге решения Intel поспособствовали зарождению такого сегмента, как нетбуки. В частности, в том же году компания ASUS выпустила миниатюрный лэптоп EEE 700 (Easy to learn, Easy to play, Easy to work) с 7-дюймовым дисплеем. В его основу лег процессор Celeron M, функционирующий со скоростью 900 МГц. Позже появились модификации с чипами Atom N270 (1,6 ГГц), N280 (1,66 ГГц), N450 (1,66 ГГц) и D525 (1,8 ГГц). Причем не только от ASUS.

В 2012 году семейство процессоров Atom было представлено в новом формате — в виде систем-на-кристалле (SoC). Эти чипы предназначались для смартфонов и планшетов. Линейка «атомных» процессоров просуществовала долго, но успеха не снискала. Если в настольном сегменте, по сути, конкурентов у Intel нет, то здесь приходится соперничать с такими титанами, как Qualcomm, Samsung и Mediatek. Получается пока так себе. За примером далеко бегать не надо: смартфон ASUS ZenFone 2 оснащен чипом Atom Z3580.



15 октября 2011 года NVIDIA представила второе поколение технологии 3D Vision. А именно были продемонстрированы улучшенные очки и технология 3D LightBoost, которая, по заверению «зеленых», «существенно улучшает восприятие» стереоскопического изображения за счет более высокой яркости и насыщенности цветов монитора. В очках на 20% увеличились стекла (по сравнению с первой версией 3D Vision). Однако принцип работы остался прежним. 3D Vision — это активная затворная технология, в которой «окуляры» синхронизируются с монитором по инфракрасному каналу. Работать они могут с любым устройством, оснащенным маркировкой NVIDIA 3D Vision Ready. Первым монитором, поддерживающим 3D Vision 2, стала 27-дюймовая модель VG278H от ASUS.

Как показало время, трехмерное изображение так и не стало популярной «домашней технологией». Что касается непосредственно детища NVIDIA, то, во-первых, сказались высокая стоимость самого набора (комплект, в состав которого входили очки и USB-приемник, стоил 150 долларов США) и монитора с шильдиком 3D Vision Ready. Во-вторых, не рекомендуется длительный гейминг в очках, работающих по принципу активной затворной технологии. Слишком быстро устают глаза. В-третьих, для реализации 3D Vision необходим очень мощный ПК, ведь в той или иной игре требовалось обеспечить стабильные 120 FPS.

Сейчас NVIDIA активно продвигает другой тип «трехмерных развлечений» — при помощи очков виртуальной реальности. Как говорится, будем посмотреть, получится ли у «зеленых» в очередной раз заставить пользователей полюбить уже которую 3D-технологию. Пока у таких устройств, как Oculus Rift, больше минусов, нежели плюсов.

Приблизительно в это же время стих и ажиотаж вокруг 3D-телевизоров. Хотя раньше только самый ленивый производитель не акцентировал внимание на поддержке этой технологии. Сейчас 3D-очками комплектуется множество устройств, включая бюджетные модели. Однако маркетологи принялись пиарить иные фишки. Например, изогнутые экраны.



15 октября 2014 года Google презентовала смартфон Nexus 6. Продемонстрировать лучшие качества операционной системы Android (в этот же день была представлена Lollipop под номером 5.0) вызвалась компания Motorola. В итоге официально Nexus 6 на территории Российской Федерации не продавался.

Устройство получило 6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2560х1440 точек (WQHD) и стеклом Gorilla Glass 3. В основу «мобилы» лег популярный 4-ядерный чип Snapdragon 805 от Qualcomm, работающий на частоте 2,7 ГГц. Плюс девайс получил 3 Гбайт оперативной памяти. Что касается постоянного места хранения данных, то в продажу поступили модификации с 32 Гбайт и 64 Гбайт соответственно. «Гуглофон» также получил 13-мегапиксельную камеру с модулем Sony IMX214, поддерживающую 4K-видеосъемку.

До появления «шестерки» смартфоны Nexus относились к среднему ценовому диапазону. А потому «гуглофоны» обзавелись очень большой популярностью. Модель Nexus 5, на наш взгляд, вообще можно считать культовой. С появлением Nexus 6 в Google решили «потолкаться» в другом ценовом дивизионе. В результате модель с 32 Гбайт памяти при всех своих впечатляющих характеристиках обзавелась далеко не самым аппетитным прайсом в размере 650 долларов США.



