Цифра дня: Сколько пользователей слушают пиратскую музыку?

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38%

пользователей слушают пиратскую музыку.

Организация IFPI (International Federation of the Phonographic Industry, международная федерация производителей фонограмм и видеограмм) опубликовала отчёт по музыкальному контенту. По её статистике, несмотря на взлёт популярности легальных стриминговых сервисов, вроде Spotify и Apple Music, 38% потребителей музыки «добывают» её нелегальными способами.





Чаще всего нарушения происходят в области «захвата» потоковой музыки — 35%. ПО для захвата аудио с сайтов вроде YouTube сейчас легкодоступно. 23% пользуются торрент-трекерами, вроде BitTorrent, а 17% используют обычные поисковики для нахождения пиратского контента.

Стриминговыми сервисами пользуются 86% слушателей, 50% пользуются им только, когда нет выбора. 75% слушают музыку со смартфонов.