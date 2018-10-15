Цифра дня: Сколько пользователей слушают пиратскую музыку?

Цифра дня:

38%

пользователей слушают пиратскую музыку.

Организация IFPI (International Federation of the Phonographic Industry, международная федерация производителей фонограмм и видеограмм) опубликовала отчёт по музыкальному контенту. По её статистике, несмотря на взлёт популярности легальных стриминговых сервисов, вроде Spotify и Apple Music, 38% потребителей музыки «добывают» её нелегальными способами.


Чаще всего нарушения происходят в области «захвата» потоковой музыки — 35%. ПО для захвата аудио с сайтов вроде YouTube сейчас легкодоступно. 23% пользуются торрент-трекерами, вроде BitTorrent, а 17% используют обычные поисковики для нахождения пиратского контента.

Стриминговыми сервисами пользуются 86% слушателей, 50% пользуются им только, когда нет выбора. 75% слушают музыку со смартфонов.

Источник
IFPI
Теги
пиратство авторское право музыка IFPI

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