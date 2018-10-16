Четырёхлапый робот Boston Dynamics танцует лучше, чем вы

Компания Boston Dynamics, известная своими забавными двуногими и четвероногими роботами, провела новую демонстрацию робота-собаки Spot Mini. В новом видеоролике четвероногий Spot Mini танцует лучше, чем многие люди.





Под композицию Бруно Марса Uptown Funk робот демонстрирует чудеса танцевальных умений разных стилей, включая «лунную походку» и тверк.

Boston Dynamics планирует начать продажи робота-собаки SpotMini простым пользователям в 2019 году. Напомним, робота-собака SpotMini регулярно участвует в зрелищных демонстрациях Boston Dynamics. В одних из последних демонстрировалось, что механические животные способны открывать тугие двери и сбиваться в стаи, действуя сообща, а также преодолевать различные препятствия на пути к заданной цели, в том числе оказать некоторое сопротивление человеку.