День рождения нетбуков

16 октября 1846 года врачи впервые применили общий наркоз во время операции. Профессор Гарвардского университета Джон Уоррен и стоматолог Уильям Мортон в присутствии студентов усыпили пациента, чтобы удалить ему опухоль в подчелюстной области. Присутствовавшие были просто шокированы, когда увидели, как сложная медицинская операция прошла без единого крика пациента.



Джон Уоррен и Уильям Мортон проводят первую операцию под общим наркозом

Попытки общей анестезии предпринимались и раньше, но лишь в 1846 году эфирный наркоз впервые доказал свою эффективность. Аппарат, работу которого демонстрировал публике Уильям Мортон, был предельно прост: стеклянный шар с отверстием для наливания эфира с одной стороны, и трубка, которая вставлялась в рот пациента, с другой.

Уильям Мортон безуспешно пытался запатентовать своё изобретение и утверждал, что он изобрёл особый газ «летеон», аналогов которому нет в мире. Но очень скоро выяснилось, что для обезболивания используется обычный эфир, поэтому слава первооткрывателя анестезии Мортону досталась, а желанное богатство за счёт лицензии на своё изобретение — нет.

Ранее врачи использовали куда менее гуманные и эффективные методы наркоза: вплоть до XVIII века анестезиолог вводил пациента в бессознательное состояние… ударом дубинкой по голове. В Египте, Китае и Индии больным приходилось употреблять опиум, а в большинстве стран притупления боли добивались за счёт крепкого алкоголя. Последний метод изредка используется и сегодня, когда операцию нужно проводить срочно, а эффективных анестетиков под рукой нет.

С XX века в анестезии используются не только действенные, но и безопасные препараты, такие, например, как прокаин, новокаин и лидокаин.

16 октября 1923 британский часовщик Джон Харвуд получил патент на часы с автоподзаводом. Модели, показанные изобретателем, заводились самостоятельно за счёт жестикуляции их владельцев в повседневных делах. Открытие Харвуда было оглушительно успешным: практически все производители часов купили право на использовании новой технологии в своей продукции.

Прежде в механических часах стрелки приводились в движение за счёт пружины, которую нужно было заводить с помощью механической головки. В часах с автоподзаводом использован другой принцип. Они оснащены специальным металлическим грузом, сектором, который вращается при любых движениях руки. Это как если внутрь часов бросить камушек — он постоянно будет перемещаться за счёт инерции и силы тяжести.



Механизм часов с автоподзаводом

За счёт конструктивных особенностей конструкции часы с автоподзаводом гораздо более устойчивы к влаге, нежели их электронные собратья, да и точность показания времени у них очень высока. Но полукольцо в механизме изготавливается из дорогостоящего вольфрама, механизм очень чувствителен к ударам, а сами часы с автоподзаводом выглядят слишком тяжёлыми и толстыми по современным меркам.

16 октября 2007 года компания ASUS представила первый в мире нетбук — Eee PC 701. До анонса iPad и популяризации планшетов в 2010-м оставалось ещё три года, за которые нетбуки успели стать символом недорогого, долгоживущего и компактного компьютера по умеренной цене.

Термин «нетбук» был придуман компанией Psion, которая в 2003 выпустила модель netBook с 7,7-дюймовым дисплеем и мобильным процессором StrongARM. По функциональности модель походила на гибрид планшета и ноутбука, только без «полноразмерной» операционной системы и сенсорного дисплея.



ASUS Eee PC 701 - первый в мире нетбук

Eee PC 701 должен был конкурировать со сверхбюджетным ноутбуком некоммерческого проекта OLPC (One Laptop per Child — «Ноутбук каждому ребёнку»), чья модель XO-1 претендовала на звание максимально доступного компьютера для покупателей с низким достатком или образовательных учреждений.

Конструкция сверхпопулярного нетбука была максимально бесхитростной: одноядерный процессор Celeron M 353 с частотой 900 МГц, 7-дюймовый экран с разрешением 800x480, всего лишь 4 ГБ внутренней памяти и 512 МБ «оперативки». Изначально ноутбук поставлялся с «образовательным» дистрибутивом Xadros (GNU/Linux), но бешенную популярность новинка ASUS получила после того, как начались поставки с Windows XP на борту.

Правда, вместо того, чтобы стать первыми компьютерами для бедных, нетбуки (и Eee PC в том числе) превратились в дополнительные игрушки для обеспеченных покупателей. Маленький компьютер на полюбившейся всем Windows за $260 — это был сенсационный коктейль в 2007 году. Никакие смартфоны и коммуникаторы не были способны «тянуть» полноценные веб-сайты с такой скоростью и удобством работы, а компьютерные программы для чтения документов и набора текста ещё долгое время были недосягаемы по качеству для мобильников. Некоторые гурманы даже успешно запускали трёхмерные «настоящие компьютерные» игры на своих Eee PC.

Закат нетбуков пришёлся на 2010-2011 год, когда их начали теснить планшетные ПК, а Intel (который был главным и единственным поставщиком чипов для «настоящих» нетбуков) всё ещё ограничивал полёт фантазии производителей искусственными ограничениями по характеристикам и слабо развитыми процессорами. Сегодня компактные недорогие модели со скромными процессорами всё ещё выпускаются, но уже без шильдика «Netbook», а де-факто роль компактного компьютера для развлечений сегодня перешла к более дорогим ультрабукам.