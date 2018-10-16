Легендарный Winamp возвращается

Легендарный медиаплеер Winamp будет перезапущен в 2019 году. Об этом рассказал ресурс TechCrunch со ссылкой на директора компании Radionomy, которой сейчас принадлежит Winamp.





Сам по себе сервис Radionomy представляет собой онлайн-платформа для интернет-радио. Компания планирует выпустить полностью новое мобильное приложение под названием Winamp 6 на будущий год.

Это универсальное приложение, поддерживающее разные типы контента: MP3 и другие форматы музыкальных файлов, хранящихся прямо на устройстве, потоковую музыку, интернет-радио, подкасты. Приложение выйдет для iOS и Android.

Кроме того, буквально на днях, 18 октября разработчики выпустят обновленное десктопное приложение — Winamp 5.8. Это небольшой апдейт и не относится к большому перезапуску.