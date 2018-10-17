В России запускают снятие денег в банкоматах с помощью смартфона

В России вскоре можно будет снимать деньги в банкоматах без необходимости в использовании банковских карт, а просто с помощью смартфона. Об этом рассказало издание «Известия» со ссылкой на представителй топ-40 крупнейших по активам кредитных организаций.





Российские банки уже внедряют возможность использования банкоматов с помощью таких технологий, как Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. Они поддерживаются многими современными смартфонами. Смартфон будет достаточно поднести к специальному NFC-ридеру терминала.

В большинстве банков пользователи смогут с помощью смартфона переводить деньги между счетами, снимать и вносить деньги, а также оплачивать услуги.

На настоящий момент подобная функциональность есть только в 782 терминалов из имеющихся по стране 203 тысяч. Технология работает в 382 терминалах Тинькофф-банка и в 400 — Альфа-банка. Также тестирование подтвердили Сбербанк и банк «Русский стандарт». В 2019 году планируется запуск поддержки транзакции с помощью Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay в ВТБ, банке «Открытие», Московском кредитном банке, Почта-банке и Уральском банке реконструкции и развития.