Китай запустит «искусственную Луну» для освещения городов в 2020 году

Власти Китая обнародовали планы по запуску «осветительного спутника» в 2020 году. Такая «искусственная Луна» окажется в восемь раз ярче настоящей Луны и будет распространять «сумеречное» свечение.


Подобный спутник сможет освещать поверхность на Земле диаметром от 10 до 80 километров, область освещения может настраиваться с точностью до нескольких десятков метров. Искусственный спутник будет использоваться как дополнение к Луне ночью. По задумке разработчиков, его яркости окажется достаточно, чтобы заменить уличные фонари. 

Изначально информацию о планах по запуску «искусственной Луны» раскрыл представитель Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации. Такой осветительный спутник планируется запустить, как минимум, для города Чэнду.

Разработчики вдохновлялись задумкой французского художника о череде зеркал над Землёй, которые отражают солнечный свет на поверхность Земли ночью.   

Источник
People’s Daily
Теги
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