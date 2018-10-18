Китай демонстрирует модель марсианской базы всем желающим

В Китае открыли действующую модель марсианской базы в сорока километров от города Цзиньчан в пустыне Гоби. В этой местности климатические условия и ландшафт напоминает марсианскую поверхность.


База состоит из девяти модулей, включая биомодуль, центр управления и тамбур-шлюз. Она предназначена, в первую очередь для просвещения школьников на космические темы. База открыта для публики и позволяет получить общее впечатление о жизни на Марсе.


Создатели подтвердили, что базу могут использовать для небольших исследовательских экспериментов, но основное предназначение — привлечение туристов. Она стала частью китайской программы C Space Plan по космическому просвещению для школьников.

Тянь Жусэн (Tian Rusen), представитель создателей базы сообщил: «База может показать нам, как выжить в суровой среде, когда мы прибудем на Марс. Посетители смогут найти ответ на такие вопросы, как где мы разместимся, где будем проводить эксперименты и какие опыты лучше всего ставить». 

Источник
Daily Mail
Теги
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