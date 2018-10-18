Эксперт назвал компьютерную игру, которая стала причиной стрельбы в школе

В эфире передачи «Вести FM», которую ведет Владимир Соловьев, выступил Филипп Гросс-Днепров, совладелец регистратора доменов Reg.ru. Он выступал в качестве приглашённого «эксперта» и описал психологический портрет Владислава Рослякова, который устроил стрельбу и взрывы в техникуме в Керчи.





По словам Гросс-Днепрова, Росляков является фанатом игры «Дока-2», в которой совершаются убийства самыми изощрёнными способами. Саму игру он описал так: «Это игра, где ты убиваешь зомби или ты сам зомби. И убиваешь изощренными способами людей. То есть можешь придумать ту же школу, так же ее взорвать. Но там не изготавливаешь бомбу, можешь использовать различное оружие — можешь делать трейд. Почему называется "Дока трейд" — там идет трейд различным оружием». Также он отметил, что в «Доке-2» есть оружие, которое позволяет «по 10 минут вынимать людям кишки» и делать это «в декорациях школы».





Судя по всему, Гросс-Днепров спутал название игры Dota 2, но дело в том, что в ней нельзя убивать людей и нет зомби. Описанный «экспертом» сюжет напоминает Left 4 Dead, но там нет возможности выпускать кишки в декорациях школы.





Несмотря на столь печальный повод, сообщество в Рунете воспользовалось случаем, чтобы посмеяться над подобными «экспертами», высмеивая в его социальных сетях.





После реакции на передачу в соцсетях, Гросс-Днепров углубился в обсуждение вреда от видеоигр в своём твиттере, обозвал геймеров «кланом олигофренов», спросил «сколько людей или волшебников людоедов надо грохнуть чтобы попасть на уровень эльфов-педофилов» в Dota 2, призвал на головы спорщиков «кибер-полицию, спецтюрьму и небесные штрафы».