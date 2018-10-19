Цифра дня: Насколько подешевел Яндекс от слухов о покупке акций Сбербанком?

Цифра дня:

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долларов потерял Яндекс в стоимости акций.

Акции компании Яндекс подешевели за несколько часов на целый миллиард долларов. К такому результату привела появившаяся вчера в СМИ новость о возможной покупке Сбербанком большого пакета акций Яндекса.


И хотя Сбербанк довольно оперативно выступил с опровержением, стоимость акций Yandex N.V. резко снизилась в течение нескольких минут. На Московской бирже цена акции Яндекса снизилась с 2356,5 до 2185 рублей, а на бирже Nasdaq — с 35,35 до 32,22 долларов. Суммарная стоимость упала на 10%.

О начале переговоров между Сбербанком и Яндексом сообщило издание The Bell. По данным источника, Сбербанк планировал купить пакет в 30% акций Яндекса, чтобы решить возможные проблемы с конкурентами и государством. По версии «Ведомостей» власти недовольны «излишней независимостью» компании.

Источник
РБК
Теги
Россия Яндекс Сбербанк

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