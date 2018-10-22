Программа Adobe превратит голос с диктофона в мелодию на скрипке
Компания Adobe на конференции MAX 2018 показала новые возможности систем искусственного интеллекта в рамках сессии Sneaks, которые в будущем могут стать частью пакета Creative Cloud.
Функция Smooth Operator превратит любое видео в вертикальное, сохранив при этом максимум информации.
Project Kazoo превращает запись голоса в звук музыкального инструмента. Например, пользователь напевает мелодию, а затем она превращается в скрипичную композицию.
Project Fast Mask позволяет создавать интеллектуальные маски, выделив на видео объект или человека и затем отредактировать участок видео с этим объектом разом, без покадровой проработки.
Project Good Bones легко меняет позы персонажей в векторной графике — открыть рот, опустить руку, наклонить голову и так далее, основываясь на созданном «скелете» фигуры.
FantasticFold позволяет быстро создавать коробки и упаковку.
Мобильное приложение Project Waltz управляет виртуальными 3D-камерами, перемещая их вокруг виртуального объекта.
Project Model Morph упрощает отрисовку 3D-объектов, разбивая их на блоки для лёгкого редактирования.
BrushBounty даёт сложные кисти для анимированных иллюстраций, от дождя до ночного неба и волос персонажа.
Fontphoria модифицирует по одной букве, а также может создать шрифт на основе векторного или растрового рисунка из нескольких букв.
Moving Stills «оживляет» обычные фото, добавляя движения камеры в различных направлениях.