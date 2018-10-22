Программа Adobe превратит голос с диктофона в мелодию на скрипке

Компания Adobe на конференции MAX 2018 показала новые возможности систем искусственного интеллекта в рамках сессии Sneaks, которые в будущем могут стать частью пакета Creative Cloud.





Функция Smooth Operator превратит любое видео в вертикальное, сохранив при этом максимум информации.

Project Kazoo превращает запись голоса в звук музыкального инструмента. Например, пользователь напевает мелодию, а затем она превращается в скрипичную композицию.

Project Fast Mask позволяет создавать интеллектуальные маски, выделив на видео объект или человека и затем отредактировать участок видео с этим объектом разом, без покадровой проработки.

Project Good Bones легко меняет позы персонажей в векторной графике — открыть рот, опустить руку, наклонить голову и так далее, основываясь на созданном «скелете» фигуры.

FantasticFold позволяет быстро создавать коробки и упаковку.

Мобильное приложение Project Waltz управляет виртуальными 3D-камерами, перемещая их вокруг виртуального объекта.

Project Model Morph упрощает отрисовку 3D-объектов, разбивая их на блоки для лёгкого редактирования.

BrushBounty даёт сложные кисти для анимированных иллюстраций, от дождя до ночного неба и волос персонажа.

Fontphoria модифицирует по одной букве, а также может создать шрифт на основе векторного или растрового рисунка из нескольких букв.

Moving Stills «оживляет» обычные фото, добавляя движения камеры в различных направлениях.