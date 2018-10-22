День рождения Windows 7

22 октября 2002 года компания Sharp анонсировала технологию формирования чипов на стеклянной подложке, названную CG Silicon Technology (CGST). В этот день был продемонстрирован прототип легендарного 8-битного процессора Z80.

Технология CGST (Continuous Grain Silicon, кремний с непрерывной структурой кристаллов) позволяет на стеклянной подложке жидкокристаллического экрана монтировать всю сопутствующую обвязку дисплея. К ним относятся и стабилизаторы питания, и цепи управления, и интерфейсы. В качестве примера жизнеспособности технологии был продемонстрирован прототип дисплея с интегрированным в него 8-битным процессором Zilog Z80, состоящим из 13 000 транзисторов. В следующем году этому чипу исполнится 40 лет.

По словам разработчиков, технология CGST способна обеспечить в три раза более быстрое время отклика, нежели обычные структуры на поликристаллическом кремнии того времени. Планировалось, что первые коммерческие стеклянные панели появятся сначала в мобильных телефонах и КПК, а чуть позже — в мониторах и телевизорах. В октябре того же года Sharp приступила к массовому производству ЖК-панелей с интегрированной в подложку электронной обвязкой, получившей название System LCD.



Стеклянный процессор Sharp Z80

22 октября 2009 года Microsoft представила операционную систему Windows 7. Предыдущая ОС — Windows Vista — оказалась провальной. Теория, согласно которой за успешной системой Microsoft выпускает плохую, в очередной раз подтвердилась.

Главное изменение в Windows 7 — это новая панель задач, которая глобально не модифицировалась еще со времен Windows 95. Даже в Windows Vista она мало чем отличается от самого первого варианта. В Windows 7 компания решила сделать панель задач более приспособленной к современным требованиям. В «семерке» она напоминает гибрид своей предшественницы из Windows Vista, а также панели Dock из Mac OS X.

Выход Windows 7 ознаменовал начало эпохи DirectX 11 — самого популярного API на сегодняшний день. Вместе с новым на тот момент программным интерфейсом появилась поддержка тесселяции, многопоточного рендеринга, а также вычисляемых шейдеров (Compute Shaders), позволяющих упростить работу с GPGPU-вычислениями.

В общем, после нескольких лет можно смело заявить, что Windows 7 стала своеобразной работой над ошибками. Весьма успешной. «Семерка» по всем параметрам оказалась лучше Windows Vista.

Вслед за Windows 7 26 октября 2012 года Microsoft выпустила операционную систему Windows 8. А еще через год — Windows 8.1. В 2015 году на свет появилась Windows 10. Как видите, выпуск новых редакций операционных систем Microsoft разделяет в среднем 2-3 года. «Восьмерка» получила целую тонну критики из-за отказа разработчиков от классического меню «Пуск». Вместо него появился «активный угол», нажатие на который открывает стартовый экран, и недружелюбный интерфейс под названием Metro. В Windows 10, что неудивительно, меню «Пуск» вернули. Оно позволяет пользователю в одновременно просматривать списки наиболее используемых программ и файлов, а также настраивать приложения, интернет-ресурсы и контакты. Посмотрим, окажется ли «десятка» популярнее Windows 7. Если верить статистике Microsoft, то к 19 январю 2012 года было продано свыше 525 миллионов копий этой операционной системы.



Рабочий стол Windows 7

22 октября 2012 года отраслевая организация Consumer Electronics Association (CEA) утвердила название и минимальные характеристики Ultra HD (Ultra High-Definition). Произошло это путем анонимного голосования совета рабочей группы. Напомним, что у Ultra HD существует другое имя — 4K. Плюс корейская компания пытается продвинуть еще одно маркетинговое название — SUHD.

Итак, современные Ultra HD проекторы, мониторы и телевизоры должны иметь не менее 8 млн активных пикселей: не менее 3840 по горизонтали и не менее 2160 по вертикали. При этом соотношение сторон должно быть не меньше 16:9. Плюс у устройства должен быть хотя бы один цифровой вход, способный принять видеосигнал с разрешением 3840x2160 точек. Вот и получается, что разрешение Ultra HD в четыре раза больше Full HD.



Соотношение разрешений популярных стандартов