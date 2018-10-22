Обнаружен бесконтактный способ украсть пароли с ноутбуков и Android

Специалист по безопасности Педро Умбелино (Pedro Umbelino) из компании Checkmarx обнаружил новый способ украсть информацию с разного рода устройств, от ноутбуков до смартфонов на базе Android. Он рассказал о нём на конференции Hack.lu 2018.


Для этого используется чип NFC. Умбелино показал, как с помощью техники NFCdrip можно по NFC передать пароли, причём даже если на устройстве отключена передача данных и он находится в «самолётном» режиме. На устройство устанавливается вредоносное приложение, которое передаёт пароли на другое устройство.

Обычно NFC действует на небольших расстояниях. Умбелино показал, что данные можно передать на расстояние значительно больше — от 3 метров до 60 метров, но в последнем случае могут возникнуть неточности.

Источник
YouTube
Теги
смартфон ANDROID фейспалм

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