Яндекс опроверг слухи о доли продаже Сбербанку

Пресс-служба Яндекс распространила опровержение недавних слухов о продаже доли компании Сбербанку. В заявлении отмечается, что Яндекс постоянно получает различные предложения от третьих сторон.





По процедуре продажу акций должен одобрить не только совет директоров, но и акционеры, владеющие 75% акций класса А. Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний и сооснователь Яндекса, на текущий момент владеет акциями класса Б, составляющими 48% голосующей доли и 10% экономической доли в капитале компании. И он не собирается продавать активы Сбербанку.

Также приводятся слова основателя Яндекса Воложа: «Я очень горжусь тем, чего наша команда добилась за эти годы. Мы создаем инновационные продукты, улучшающие жизнь десятков миллионов людей. И мы не собираемся останавливаться. Я планирую и дальше возглавлять Яндекс и не намерен продавать свою долю в компании. Также я поддерживаю усилия совета директоров по развитию компании и, в том числе, оценке различных возможностей управления структурой капитала».

Напомним, на прошлой неделе в СМИ прошла новость о возможной покупке Сбербанком большого пакета акций Яндекса. И хотя Сбербанк довольно оперативно выступил с опровержением, стоимость акций Yandex N.V. резко снизилась в течение нескольких минут. Суммарная стоимость упала на 10%.

О начале переговоров между Сбербанком и Яндексом сообщило издание The Bell. По данным источника, Сбербанк планировал купить пакет в 30% акций Яндекса, чтобы решить возможные проблемы с конкурентами и государством. По версии «Ведомостей» власти недовольны «излишней независимостью» компании