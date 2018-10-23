Браузер Chrome получил поддержку функции «картинка-в картинке»

Компания Google выпустила обновление бразера Chrome. Среди прочих новшеств, в стабильной десктопной версии Chrome 70 появилась функция «картинка-в картинке».





Проще говоря, видео можно вынести в отдельное небольшое окно и продолжить его просмотр, одновременно перейдя на другие вкладки браузера или даже переключившись на другое приложение.

Этот режим пока доступен не для любых видео и зависит от видеосервиса. Ранее в этом месяце Google включила мини-плеер YouTube в веб-версии, но он доступен только на вкладке YouTube. Со стандартной «картинкой-в картинке» Google почти любой ролик можно вынести в небольшое окно, перекрывающее все остальные.

Функция доступна в десктопной версии Windows, Mac и Linux. Мобильная версия обещана в ближайшее время.