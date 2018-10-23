Браузер Chrome получил поддержку функции «картинка-в картинке»

Компания Google выпустила обновление бразера Chrome. Среди прочих новшеств, в стабильной десктопной версии Chrome 70 появилась функция «картинка-в картинке».


Проще говоря, видео можно вынести в отдельное небольшое окно и продолжить его просмотр, одновременно перейдя на другие вкладки браузера или даже переключившись на другое приложение.

Этот режим пока доступен не для любых видео и зависит от видеосервиса. Ранее в этом месяце Google включила мини-плеер YouTube в веб-версии, но он доступен только на вкладке YouTube. Со стандартной «картинкой-в картинке» Google почти любой ролик можно вынести в небольшое окно, перекрывающее все остальные.

Функция доступна в десктопной версии Windows, Mac и Linux. Мобильная версия обещана в ближайшее время.

Источник
SlashGear
Теги
Google браузер Chrome

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
WhatsApp научится узнавать пользователей по лицу и «пальчикам»
Видео: 16-летний подросток стал чемпионом мира по игре в Тетрис
Первый «видак» с возможностью записи

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 107
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 100
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 95
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины) 51
6 лучших смартфонов с качественной камерой и большим аккумулятором 51