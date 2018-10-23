Первый «видак» с возможностью записи

23 октября 2001 года Apple представила самый популярный в мире аудиоплеер — iPod. Он располагал хранилищем ёмкостью 5 ГБ и мог воспроизводить музыку в течение 12 часов. Уже тогда это были не рекордные данные, но качество звука, управление при помощи оригинального колесика touch wheel (ещё даже не сенсорного) и репутация марки Apple cделали своё дело — плееры расходились огромными тиражами, а покупателей не остановил даже экзотический интерфейс FireWire вместо USB и совместимость строго с компьютерами Apple.

За 14 лет плееры Apple превратились из устройств для воспроизведения музыки в мобильные компьютеры, подружились с Windows, перевернули музыкальную индустрию вместе с магазином музыки и видео iTunes и обзавелись кучей модификаций. Помимо классического iPod с жёстким диском Apple выпустили предельно простой iPod Shuffle для спортсменов и любителей минимализма, iPod Mini и Nano на флеш-памяти и «айфон без сотовой» сети — iPod Touch.

23 октября 1956 года на свет появился первый видеомагнитофон с функцией записи. Дебютный «видак», произвела американская компания Ampex, руководителем которой был… инженер Александр Матвеевич Понятов родом из Казанской губернии.



Первый видеомагнитофон с функцией записи - AMPEX Quadruplex VR-1000A

Дебютная модель была слишком дорогой, чтобы её могли приобрести все желающие, но телевизионщики были в восторге от компактного катушечного устройства для записи. Прежде фиксация видео производилась на громадном промышленном оборудовании с использованием дорогой киноплёнки, а удобные в обращении 2-дюймовые катушки сделали для менее масштабных задач — хотя бы банально сделать запись гола в спортивных матчах и сразу же её показать зрителям.



Первый видеомагнитофон VHS с функцией записи

Запись, понятное дело, производилась на магнитную ленту с помощью сканирующей головки, а кассетные видеомагнитофоны в их современном виде начали появляться лишь в 1970-х. Некоторое время Sony и JVC «перетягивали одеяло на себя» — компании изобрели свой формат видеокассет (и видеомагнитофонов, соответственно) и несколько лет сражались за распространение своих технологий на рынке. В итоге победил JVC и легендарный формат VHS начал своё победоносное шествие по миру.

23 октября 1972 года BBC (британская телерадиокомпания) объявила о создании первой в мире информационной телеслужбы под названием «телетекст». Изначально технология была разработана для того, чтобы телевизором могли пользоваться глухие люди. По факту телетекст стал прообразом современных навороченных Smart TV и позволял отображать на телеэкране новости, прогноз погоды, курсы валют, результаты лотерей, субтитры к телепередачам и телепрограмму.



Система телетекста Ceefax на заре своего появления

Передача текста шла на специальные декодеры в телевизорах при помощи кадрового импульса гашения. Проще говоря, текст вставлялся в составляющую видеопотока, которая ранее предназначалась для подачи служебной информации кинескопу. Скорость передачи данных была смехотворно мала — всего лишь 7 кбит/с.

На территории Великобритании телетекст успешно просуществовал 38 лет, до тех пор, пока телевидение не перешло на цифровой формат. В 1990-е годы аудитории количеству пользователей телетекста мог позавидовать иной веб-сайт — примерно 20 млн человек читали текстовую информацию со своих телевизоров.

В России такой формат популярности не снискал, хотя отечественные телеканалы некоторое время использовали телетекст для отображения субтитров и программы телепередач.