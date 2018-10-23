Видео: 16-летний подросток стал чемпионом мира по игре в Тетрис

В минувшие выходные в орегонском Портленде прошёл чемпионат мира 2018 года по классическому Тетрису. Первое место неожиданно занял новичок Джозеф Саэли (Joseph Saelee), сместивший с пьедестала семикратного чемпиона мира Йонас Нойбауэр (Jonas Neubauer).





Джозеф Саэли совсем молод, ему только 16 лет и увидеть как юное дарование обыгрывает маститого чемпиона было неожиданно. За первое место он получил приз в одну тысячу долларов. Игра была напряжённой и вызывает восхищение скоростью реакции и принятия решений.

Чемпионат мира по классическому Тетрису проводится с 2010 года и Йонас Нойбауэр выигрывал в него семь из девяти раз. То есть, это всего второй раз, когда Нойбауэр уступает кому-то первое место с момента запуска чемпионата.