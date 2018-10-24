В России создали действующий прототип летающего беспилотного такси

В России ведётся разработка проектов беспилотного аэротакси. В центре прототипирования НИТУ «МИСиС» «Кинетика» завершили сборку действующего прототипа летательного аппарата. Об этом рассказало издание «Известия».


Прототип создан для российского проекта «Бартини». Это компания-резидент технопарка Сколково, основанная в 2015 году. Прототип имеет масштаб 1:2 и позволит протестировать аэродинамические характеристики и системы управления пассажирским дроном в реальных условиях.

Беспилотное устройство похоже по виду а квадрокоптер, но также получил возможности «летающего крыла», и так называемого конвертоплана. Аэротакси получило четыре мотора, каждый из которых вращает в противоположных направлениях по два соосных винта. Взлет и посадка осуществляются автоматически — аппарат программируется на определенный маршрут. Взлетев вертикально, как квадрокоптер, устройство разгоняется в горизонтальной плоскости. Винты постепенно поворачиваются, пока не примут вертикальное положение, подобное пропеллерам самолета. Дальнейшее движение происходит за счет подъемной силы плоского корпуса-крыла в самолетном режиме.

Прототип развивает скорость порядка 200 км/ч. Планируется, что серийный «Бартини» будет развивать скорость до 300 км/ч. Устройство весит около 60 кг, корпус изготовлен из полимерных материалов, оси стальные, питание осуществляется от литиевых батарей.

Источник
Известия
Теги
Россия беспилотник такси

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