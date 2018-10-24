День смерти легендарного сверхзвукового самолёта «Конкорд»

24 октября 2003 года закончилась эра сверхзуковых пассажирских самолётов — легендарные «Конкорд» вылетели в свой последние рейсы.

После того, как в 50-х годах появились сверхзвуковые военные самолёты, включая бомбардировщики, сразу несколько стран начали работу над преодолением звукового барьера в пассажирской авиации. Корни «Конкорда» уходят сразу в исследования двух независимых команд: в Великобритании над проектом работала компания Bristol Aeroplane Company, а во Франции сверхзвуковой самолёт конструировали в Sud Aviation. Хотя обе фирмы получали финансирование из госбюджетов, довольно скоро стало ясно, что цели они смогут достичь, только если объединят усилия. Наконец, после правительственных переговоров 1962 году появилась совместная программа Concorde («Согласие»). Британцы, кстати, немного обиделись из-за французского написания названия, но смогли смириться с ним.



«Конкорд»

Первый прототип «Конкорда» представили в 1969 году на авиасалоне в Ле Бурже, а коммерческую эксплуатацию начали только спустя семь лет: борт British Airlines вылетел из Лондона в Бахрейн.

Конструкторам «Конкорда» пришлось решить множество сложнейших задач. Например, из-за того, что турбореактивный двигатель не может работать со сверхзвуковым потоком воздуха, воздухозаборники в нужной степени тормозили его на всём диапазоне скоростей. Огромной проблемой стал нагрев фюзеляжа до очень высоких температур, и это даже стало одним из основных параметров полёта, за которым следили экипаж и автопилот. А из-за теплового расширения материалов самолёт «удлинялся» на целых 24 сантиметра. А по особой дельтавидной (треугольной, если попроще) форме крыла любой обыватель узнает «Конкорд» из сотен других моделей.

Ещё на старте проекта мнение авиакомпаний о сверхзвуковых самолётах стремительно менялось. «Боинг», выводивший тогда на рынок дозвуковую модель Boeing 747, опасался, что её придётся переводить на грузовые перевозки. Однако уже через пару лет резко компании изменили мнение о «Конкорде» сразу по нескольким причинам. Во-первых, дальние авиаперелёты становились всё популярнее у среднего класса, а значит, цена приобретала больший вес, чем скорость. Во-вторых, в те же годы разразился нефтяной кризис, сделавший отнюдь не экономичные «Конкорды» ещё менее привлекательными с экономической точки зрения. Поэтому 74 предварительных заявки превратились только в 14 серийных самолётов, причём пять из них пришлось продать за 1 фунт стерлингов / 1 французский франк за каждый.

Тем не менее, «Конкорд» летал почти три десятка лет. Началом конца для него стала авиакатастрофа под Парижем в 2000 году. Через несколько минут после взлёта борт Air France F-BTSC загорелся и рухнул на отель в пригороде столицы Франции. После этого полёты «Конкорда» были приостановлены. Позже действие лётного сертификата (по сути, разрешения использовать самолёт данной модели) возобновили, но судьба судна была решена — авиакомпании одна за другой отказались от него.