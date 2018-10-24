Копию «Титаника» отправят по историческому маршруту в 2022 году

Австралийская компания Blue Star Line планирует в 2022 году спустить на воду копию легендарного «Титаника» (копия айсберга в комплект не входит) и отправить его по историческому маршруту.


Титаник II будет курсировать по маршруту оригинального Титаника, затонувшего в 1912 году. Изначально планировалось, что первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк лайнер совершит в 2016 году, затем он был отложен, в сентябре 2018 года работа над проектом была возобновлена.

По задумке Клайва Палмера, основатель Blue Star Line, Титаник II как можно точнее воспроизведёт внешность и интерьер оригинала, но станет намного безопаснее и получит современные навигационные технологии. Судно сможет вместить 2400 пассажиров и 900 членов экипажа.

Источник
Blue Star Line
Теги
морько мы все умрём Титаник

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