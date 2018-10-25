Банда взломщиков точек доступа Wi-Fi

25 октября 2003 года в США произошёл самый скандальный случай вордрайвинга. Этим словом называется "охота" на плохозащищённые или незащищённые вовсе точки доступа Wi-Fi, при которой используется переносной ПК или даже КПК, а сами злоумшыленники передвигаются на автомобиле. Также существуют разновидности вроде ворбайкинга, когда вместо авто используется мотоцикл, и ворвокинга - охота на сети пешком. В общем, любой передвижной вид обнаружения плохозащищённых Wi-Fi точек получил какое-либо название в английском языке, даже если используется поезд или трамвай.

Любопытно, что в интернете можно найти большое количество свободно распространяемых программ специально для этих целей. Само собой, злоумышленникам недостаточно просто получить доступ к вашей сети и они не ограниваются просмотром фотографий в социальных сетях или скачивания "тяжелых" файлов за ваш счет. Взломанные точки помогают получить хакерам доступ к вашим личным данным, например, данным кредитных карт, паролей от почты и т.д.





Но также известны случаи и безвредной работы над составлением карты открытых точек с доступом в интернет. Так, в 2004 году в Сиэтле около 100 человек работало над созданием подобной схемы. Им удалось получить доступ к более чем 5 Wi-Fi-сетей, половина из которых вообще не использовала шифрования. Нередко точки даже имели специальные имена, чтобы показать, что владелец не против поделиться интернетом, лишь бы вы не скачивали через его роутер ничего нелегального.

Но вернёмся к 25 октября 2003 года: в этот день в США трём мужчинам удалось получить доступ к сети крупной компании Lowe's и, в последствие, украсть много ценных данных. В своеобразном вордрайвинге была замечена и корпорация Google. В немецком городе Гамбурге агентство по защите информации (DPA) исследовало один из автомобилей, который использовался для создания Google Street View, и выяснило, что корпорация делает не только снимки улиц, но и перехватывает всю информацию, которая передаётся через открытые Wi-Fi-сети.